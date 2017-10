Telfs – Tirols Eiskunstläufer kürten am Wochenende in Telfs ihre Landesbesten. Meisterlich präsentierte sich dabei Natalie Klotz, die mit einem Rekordergebnis von 147,10 Punkten zum Tiroler Titel lief bzw. sprang. Die ESI-Läuferin zeigte in ihrer Kür fünf verschiedene Dreifachsprünge. Bei den Herren holte sich Remington Burghart Gold. Als Tiroler Juniorenmeister strahlten Emilie Grosch (UEZ) und Anton Skoficz. Corinna Huber (EKA) und Patrik Huber gewannen die Jugendklasse sowie das Eistanzen, Marie-Dorothee Kraler (IEV) bei den Schülern, Dominik Huber (EKA) in der Kategorie Specials. (TT)