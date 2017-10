Von Max Ischia

Innsbruck — Ein Offensivspektakel war erwartet worden. Und Tore am Fließband. Zumindest von Verfechtern der Statistik. Haie gegen Graz, das war nicht nur das Duell der Tabellennachbarn (Vierter gegen Fünfter), sondern auch das Aufeinandertreffen der mit Vienna Capitals treffsichersten Teams des bisherigen Grunddurchgangs. Innsbruck scorte bislang 43 Mal, Graz gar 46 Mal. Was das mitunter heißt, war nach 20 gespielten Minuten von der Anzeigentafel der Wasserkraft-Arena abzulesen: 0:0 stand es da leuchtgrün auf schwarz geschrieben.

Nachdem es über zehn Minuten gedauert hatte, bis die Hausherren (Bishop 11.) vor knapp 2000 Fans den ersten Schuss aufs Graz-Gehäuse abgaben, erhöhten sie die Schlagzahl und fanden in der Folge mehr Möglichkeiten vor. Die Größte vergab Andrew Yogan (13.) nach erstklassigem Zuspiel von Mitch Wahl — doch der Schuss des US-Amerikaners wurde Beute des finnischen Graz-Rückhalts Hannu Toivonen. Das Plus an Innsbrucker Torchancen schlug sich auch in der Schussstatistik des ersten Abschnitts nieder: 11:3. Aber Tore? Eben Fehlanzeige!

Nach Wiederbeginn meldete sich erst einmal die „Hai Society", der Fanklub des HCI, lautstark zu Wort. „Auf geht's Haie, kämpfen und siegen", skandierten die in den schwarz-roten Innsbruck-Dressen gewandeten Damen und Herren und fanden schneller als gedacht Gehör. Teamspieler Philipp Lindner (25.) sorgte mit einem Handgelenksschuss von der blauen Linie für die verdiente Führung — für den HCI-Verteidiger war es der erste Treffer im 81. EBEL-Spiel.

Riesenjubel und Standing Ovations



Die Freude währte gerade einmal sechs Minuten, ehe es ganz dick kam. Ganz besonders für Rene Swette. Der HCI-Schlussmann patzte beim 1:1-Ausgleich nach Noten, ein harmloser Schuss von Brophey (31.) rutschte ihm durch die Schoner. Ein Steirertor für den Vorarlberger, der bei seiner Heimpremiere durch ein Wellenbad ging. Nach einer neuerlichen Haie-Führung — Wahl (32.) traf aus kurzer Distanz — zeigten sich die Gäste effizienter und gingen dank zweier Treffer von Higgs (36., 40.) mit einer 3:2-Führung in die zweite Drittelpause.

Innsbruck kam entschlossen aus der Kabine und drängte vehement auf den Ausgleich. Yogan (49., 52.) und Neuzugang Poulsen (50.) scheiterten noch, dann schlugen Bishop (55.) und Clark (57.) zu — 4:3! Riesenjubel und Standing Ovations.