Von Alois Moser

Hall – Während Zams einen Höhenflug hinlegt, haben mit St. Johann und Mayrhofen die zwei anderen Aufsteiger ordentlich am Niveau in der höheren Liga zu knabbern. Die Zillertaler verloren am Samstag in Hall 0:2, sind neuer Letzter – aber im hinteren Zillertal bleibt man trotzdem weiter frohgemut.

„Wir haben gekämpft wie die Löwen“, spielte Mayrhofens Trainer Reinhard Hofer bewusst auf den Spitznamen des Gegners an: „Ein Punkt wäre meiner Meinung nach verdient gewesen.“ Die Leistung seiner Mannschaft habe „super gepasst“, immerhin liefen die Zillertaler auf der Haller Lend „mit dem allerletzten Aufgebot“ ein: „Mir haben heute sieben Spieler gefehlt.“

Ohne Stützen wie Martin Müller oder Topscorer Mario Schiestl (sieben Tore) habe man sich trotzdem teuer verkauft. Bitter: „Patrick Dessl und Martin Knaue­r sind angeschlagen ins Spiel gegangen und haben sich wieder verletzt.“ Beiden droht ein vorzeitiges Ende der Herbstsaison. Das Schlusslicht will möglichst schnell wieder aus der roten Zone: „Die Rote Laterne beflügelt uns, wir wollen sie ja loswerden.“

Gegenüber Akif Güclü haderte mit einer „schlimmen“ ersten Hälfte, der Blick auf die Tabelle besänftigt aber: „Wir wollen hinter Telfs und Reichena­u auf der Lauer liegen. Das ist geil für uns.“