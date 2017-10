Schmölz übernimmt für Schroll Götzens — Auch wenn es sportlich nicht ganz nach Wunsch lief — eine Trennung von Langzeittrainer Harald Schroll hätte man bei Götzens (BLW) nicht in Erwägung gezogen, wie Obmann Armin Singer versicherte. Dass der Trainer Anfang der Woche mit sofortiger Wirkung sein Amt zurücklegte, kam also sowohl für die Mannschaft als auch den Vorstand überraschend. „Es ist schade, er hatte sowohl zu der Mannschaft als auch zum Vorstand einen guten Draht", kommentierte Obmann Singer, der die „gute Arbeit" Schrolls würdigte. Über die Gründe des Rücktritts des zuletzt im Krankenstand befindlichen Trainers, der für eine Stellungnahme gestern nicht zu erreichen war, kann aber auch Singer nur spekulieren: „Er hat gesagt, er mag nicht mehr. Ich glaube, dass er den Kopf einfach leer hat, was den Fußball angeht." Für Schroll übernimmt der bisherige Co-Trainer Martin Schmölz: „Im Winter schauen wir weiter." (a.m.)

"War für alle Beteiligten das Beste"

Oberlangkampfen — Obwohl Platz sechs in der Bezirksliga Ost überhaupt nicht nach Krise roch, beendete Stefan Turri nach der blamablen 1:8-Pleite in Vomp seine Trainer-Ära in Oberlangkampfen. „Es war für alle Beteiligten das Beste", begründete Turri seinen Rücktritt. Der Sportliche Leiter Werner Haberl übernahm bis zur Winterpause das Zepter und wird dabei vom bisherigen Co-Trainer Christian Feller unterstützt. Das Duo feierte am Samstag mit dem 2:0 über das noch punktelose Achensee einen siegreichen Einstand. Ob die gemeinsamen Stunden an der Seitenlinie im Frühjahr eine Fortsetzung finden, hänge auch von den Entwicklungen bei der Trainersuche ab. „Der neue Mann muss auf menschlicher Ebene zu unserem familiären Verein passen", betonte Haberl. Über seinen „Vorgänger" Turri, der viereinhalb Jahre im Amt war, fand er nur positive Worte: „Wir sind im Guten auseinandergegangen und können uns weiter in die Augen schauen." (dale)