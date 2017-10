Von Alois Moser

Kematen – Seine Wurzeln hat der SV Kematen in einem Verein, der 1946 im damaligen Flüchtlingslager Kematen entstanden war. Im Herbst 1947 wurde schließlich der ASV (Arbeiter Sportverein) Kematen gegründet. 70 Jahre sind seitdem vergangen – vieles hat sich geändert, den SV Kematen gibt’s aber immer noch.

„Es war eine schöne Feier“, kommentierte Obmann Arno Bucher den Festakt am Freitag. Die sportliche Umrahmung gelang bei der 2:3-Heimniederlage gegen Zams („Wir waren leider nicht gut, und die Zammer wollten den Sieg einfach mehr, deshalb haben wir verdient verloren“) zwar nicht, die Feierlaune ließ man sich aber trotzdem nicht nehmen. Stellvertretend für die lange Historie der Blues kamen auch acht Mitglieder jener Mannschaft wieder zusammen, die 1960 den ersten Aufstieg in die höchste Tiroler Spielklasse (damals Tiroler Landesliga) geschafft hatte. „Vorher waren wir noch einige Male im Play-off gescheitert“, taucht Bucher in die Vereinsgeschichte ein, die später auch den Aufstieg in die Alpenliga bereithielt.

Auch die Teilnehmer am Festakt bekamen etwas geboten: „Wir haben einen schönen Film über 70 Jahre SV Kematen gezeigt, auch ein toller Bildband mit vielen Fotos ist im Vorfeld entstanden.“ Und das Jubelfest wurde entsprechend gefeiert: „Von unseren Altherren ist keiner früh heimgegangen.“