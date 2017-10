Dornbirn – Nicol Ruprecht hat auch die Staatsmeisterschaften 2017 in der Rhythmischen Gymnastik dominiert. Die seit vier Jahren (2013) in Österreich ungeschlagene Olympia-Teilnehmerin aus Tirol gewann in Dornbirn in souveräner Manier alle fünf Einzelbewerbe. Mehrkampf-Silber sicherte sich überraschend die Grazerin Julia Meder (20) vor der gleichaltrigen Vorarlbergerin Nicole Weinl.

„Ich habe mich bombensicher gefühlt und besonders in den Finali alles gezeigt, was ich kann“, sagte Ruprecht zufrieden. „Das war meine heuer beste sportliche Leistung. Nach dem Fingerbruch vor der WM stimmt meine Form jetzt wieder“, meinte die 25-Jährige, die in Wien lebt. (APA)