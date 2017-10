Von Claudia Funder

Lienz – Vor gut zwei Wochen waren die Nachwuchssportler am Zug, nun holte die Stadt Lienz im Festsaal des Gymnasiums auch Athleten und Funktionäre im Erwachsenenbereich vor den Vorhang. Die individuellen oder kollektiven Leistungen von nicht weniger als 138 Sportlern und Funktionären wurden gewürdigt, darunter auch noch die jener 29 jungen Athleten, die an der Nachwuchsehrung nicht hatten teilnehmen können.

Viel Freizeit wird regelmäßig von denen, die nun auf der Bühne im Scheinwerferlicht standen, geopfert, um ihrer sportlichen Passion für sich selbst, aber auch zu Gunsten anderer nachzukommen. Ein Einsatz, der sich bezahlt machte, wurden in Summe doch 336 Titel bei Meisterschaften abgeräumt.

Die geehrten Sportler und Funktionäre kommen aus insgesamt 16 Vereinen, das Spektrum reicht von Judo und Schach über Tennis, Golf und Langlaufen bis hin zum Behindertensport – um nur einige zu nennen. Ehrenurkunden und Geschenke aus den Händen von BM Elisabeth Blanik und den Vizebürgermeistern Siegfried Schatz und Kurt Steiner werden die Erinnerung an den großen Tag wachhalten.

Höhepunkt des Abends war die Würdigung von Bernd Bürgel und Siegfried Vergeiner: Beide erhielten das Sport-Ehrenzeichen der Stadt Lienz.

Bernd Bürgel war Teilnehmer an unzähligen Langstreckenläufen, an Tiroler und österreichischen Meisterschaften. Gold-, Silber- und Bronzemedaillen waren der Lohn für das beharrliche Training. Vor 30 Jahren übernahm er die Sektion Leichtathletik der Sportunion Lienz als Obmann. Bis 2016 holten seine Schützlinge sage und schreibe 171 österreichische und 754 Tiroler Meistertitel. Federführend war Bernd Bürgel 1992 am Neubau des Dolomitenstadions, vor allem bei der Planung der Leichtathletik-Anlagen samt Laufbahn, beteiligt. Er rief den „Raiffeisen-Läufercup“ ins Leben, den er seit 1988 leitet. Seine persönliche Bestmarke im Marathon holte der pensionierte Bundesheer-Offizier übrigens einst mit der beachtlichen Zeit von 2 Stunden und 40 Minuten.

Siegfried Vergeiner, von vielen kurz „Zigo“ gerufen, gehört seit 1955 dem Schiclub Lienz an, wurde 1969 Vorstandsmitglied und leistete an etlichen Positionen engagierte Vereinsarbeit. Von 1998 bis 2010 war er Obmann, seither ist er Präsident und Geschäftsführer des Clubs. Ab 1973 trug die Organisation von Großveranstaltungen wie FIS- und Interbancario-Rennen sowie der Austragung von österreichischen Meisterschaften seine Handschrift. Er wirkt seit über 40 Jahren bei Baumaßnahmen am Hochstein mit, war Streckenchef der Herren-Weltcup-Rennen und ist seit zwanzig Jahren Rennorganisator und -leiter der Damen-Weltcup-Rennen am Hochstein. Im Vorjahr erhielt der bereits vielfach Ausgezeichnete das Ehrenzeichen des ÖSV in Gold. Mit dem Sport-Ehrenzeichen der Stadt Lienz wurde dem allseits beliebten Funktionär nun eine weitere große Würdigung seiner erfolgreichen Tätigkeit zuteil.