Der SV Telfs eilt in der UPC Tirol Liga weiter von Sieg zu Sieg. Am Staatsfeiertag setzten sich die Oberländer auswärts gegen Völs mit 2:1 durch. Manuel Rott schoss den Tabellenführer, der nach 13 Runden bei elf vollen Erfolgen und zwei Remis hält, nach 22 Minuten in Führung.Franz Gruber glich für die Gastgeber in der 75. aus, zwei Minuten später stellte Marvin Kranebitter mit dem 2:1-Treffer den Endstand her.

In der Tabelle hat Telfs vorerst sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Reichenau. Die Innsbrucker sind erst am Sonntag (10.30 Uhr) zuhause gegen Zirl im Einsatz. (TT.com)