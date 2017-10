Benjamin Ortner wechselt von Italiens Basketball-Meister Umana Reyer aus Venedig nach Süditalien. Der 34-jährige Tiroler heuert bei Sidigas Avellino an, gab sein neues Team am Freitag bekannt. Avellino war im Vorjahr im Halbfinale an Umana Reyer gescheitert. Ortner, seit 2014 für Venedig tätig, hatte sich in weiterer Folge mit den Venezianern den Meistertitel gesichert. (APA)