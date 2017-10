Von Alex Gruber

Innsbruck – Verzicht kann – vor allem aus finanzieller Sicht – zuweilen heilsam sein. Und die Mammutaufgabe, in der kommenden Saison eine Zweitliga-Mannschaft und deren professionelle Organisation im Rahmen der Lizenzierungsauflagen zu stellen, hat der SC Schwaz zu den Akten gelegt. Hannes Vogler, der Sportliche Leiter, trat am Sonntag nach dem verdienten Heimsieg über Seekirchen vor die Mannschaft, um die Situation zu erläutern.

„Die zweite Liga würde uns ein paar 100.000 Euro mehr kosten. Das ist nicht machbar“, spielt Vogler darauf an, dass es in Liga zwei eine Geschäftsstelle samt hauptamtlichem Leiter oder Manager, fix angestelltem Physiotherapeuten und dergleichen benötigen würde. Nachsatz: „Sogar ein Verein wie der SV Grödig, der bereits einige Profis im Kader stellt und die weit bessere Ausgangsposition hat, nimmt derzeit davon Abstand“, verweist Vogler auf eine Aussage von Grödig-Manager Christian Haas, die die Stimmung beim Team aus Salzburg in den Keller sinken ließ.

„Man hat meiner Mannschaft das Ziel genommen. Die Jungs sind sehr frustriert. Viele sind ja nur mit der Zielsetzung Aufstieg zu uns gekommen“, spricht Grödig-Coach Andreas Fötschl die Situation an: „Wie soll ich da einige für die Wintervorbereitung motivieren?“ Denn im Gegensatz zu Anif, „der Klub dient mehr oder weniger mit vielen jungen Spielern als dritte Red-Bull-Filiale“, kann der SV Grödig gestandene Profis nicht langfristig mit der Zukunft locken. „Wie soll ich dem Roman Wallner erklären, dass er sich noch entwickeln kann?“, spielt Fötschl mit markigen Worten auf den Ex-Wackerianer an. Ob sich beim SC Schwaz ein 36-jähriger Torjäger wie Thomas Pichlmann noch einmal in Liga zwei stürzen möchte, ist ebenfalls unklar. Und außerdem gehen bei den Knappenstädtern nicht wenige Kicker einem Brotberuf/Studium nach.

„Wir müssen uns dennoch weiter ehrgeizige Ziele setzen“, hält Vogler fest. Sollten Grödig oder ein anderes Spitzenteam schwächeln, riskiere man durchaus einen Platz unter den Top drei. „Das Ziel bester Tiroler Verein hat sich der SC Schwaz über Jahre erarbeitet“, stimmt Trainer Bernhard Lampl ein: „Und dafür werden wir weiterhin alles tun.“

In der Regionalliga Mitte und Ost sieht die Aufstiegssituation gegenwärtig besser aus. Der SV Lafnitz mit dem Ex-Wackerianer Ferdinand Feldhofer führt die Landesmitte vor den Sturm Amateuren an, im Osten hat Absteiger Horn die Amateur-Teams der Wiener Großklubs (Austria und Rapid) im Nacken. Man(n) darf schon jetzt gespannt sein, wer sich in die Lizenzierung stürzt und zum Kreis der 16 „auserwählten“ Zweitliga-Klubs zählen lassen will. Es ist ein Drahtseilakt.