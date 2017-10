Von Alois Moser

Innsbruck – Das Wetter spielte am Sonntag alle Stückl’n am Reichenauer Kunstrasen: Windböen, Regen, ein bisschen Sonnenschein. Sogar ein Blitz war kurz zu sehen – auch wenn es nur der Genieblitz des Zirlers Can Alak war, der aus der eigenen Hälfte einfach mal abzog und schlussendlich nur an der Querlatte scheiterte. Wie Zirl so oft in diesem Spiel – Trainer Armin Hobel war nach der 1:3-Niederlage beim Favorit bedient: „Mir fehlen im Moment die Worte.“ Auch, weil viel mehr möglich gewesen wäre.

„Über 90 Minuten hatten wir die besseren Chancen“, fasste der auf die Trainerbank gewechselte ehemalige Sturmtank zusammen: „Die Reichenau wurde nur aus Standards gefährlich.“ Umso ärgerlicher, dass die Manndeckung vor dem zweiten Tor der Gastgeber kurz aussetzte: „Ärgerlich, weil wir gewusst haben, dass sie da stark sind.“

Stark zeigte sich die Reichenau im Spitzenspiel aber auch in der Defensive – Abwehrturm Alexander Mader köpfelte als Sechser alles weg. „Das ist unser großes Plus“, verwies Reichenau-Trainer Gernot Glänzer auf die starke Defensivleistung (erst zehn Gegentore bisher). Den Sieg wollte er sich trotz vieler Zirler Ausgleichschancen nicht schlechtreden lassen: „Wir haben viel mehr fürs Spiel getan.“

Und trotzdem hätte Zirl fast noch über einen Punkt jubeln dürfen, als der Ball nach einem Freistoß im Netz lag, das Tor aber wegen Abseits nicht gegeben wurde. So aber machte Stefan Milenkovic in der Nachspielzeit sein zweites Tor – das 18. bisher. „Milo ist Extraklasse“, weiß auch Glänzer. Dieses Prädikat muss sich die ganze Saison der Reichenau aber noch verdienen.