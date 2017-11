Mit Mann und Maus stemmte sich der KAC II gegen die Niederlage, aber die Adler waren letztlich stärker: Der EC Kitzbühel feierte am Mittwoch in der Alps Hockey League einen 2:0-Sieg (0:0, 1:0, 1:0) gegen das Schlusslicht aus Kärnten. Die über 400 Fans im Sportpark Kitzbühel sahen zu Beginn eine Abwehrschlacht. Erst in Minute 26 landete der Puck erstmals im Netz, Henrik Hochfilzer besorgte die Führung. Kurz vor Ende des Spiels (58.) machte Kapitän Peter Lenes mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar. Mit diesem Sieg feierten die Adler ihren sechsten Erfolg im siebten Heimspiel und rückten auf Platz elf vor. „Wir haben gewusst, dass es schwer wird, gegen eine so gut defensiv eingestellte Mannschaft zu spielen. Wir haben gewonnen, und das ist das Wichtigste", analysierte Coach Joe West. Morgen sind die Adler in Sterzing zu Gast. (ben)