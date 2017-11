Österreichs Bogensportverband hat seit 1. November einen neuen Bundestrainer. Nachfolger des Slowenen Samo Medved ist der Tiroler Christian Wöll. Der Coach wurde am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Sankt Christophen präsentiert. „Ziel ist es, für Tokio 2020 einen, mehrere Quotenplätze zu erzielen. Aber ich blicke schon weiter in die Zukunft“, sagte Wöll bezüglich der Spiele 2024.

Er forderte verstärkte Förderungen und Unterstützung der Talente in Leistungszentren. Höhepunkt der nun anstehenden Indoor-Saison sind die Weltmeisterschaften vom 13. bis 18. Februar in Yankton in den USA. Die Outdoor-Europameisterschaften sind für 28. August bis 1. September in Legnica in Polen angesetzt. Für 2019 wird die Qualifikation für die Europaspiele in Minsk angestrebt.

Bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro war der ÖBSV durch Laurence Baldauff vertreten. Die 42-Jährige war heuer Vierte der World Games mit dem Recurve-Bogen und ist weiter im Kader. Einer der Hoffnungsträger für die nächsten beiden Sommerspiele ist mit Nico Wiener der aktuelle Junioren-Europameister Indoor im Compound. Weitere Nationalkader-Athleten sind Nina Riess und Heldis Zahlberger bzw. Andreas Gstöttner und Dominik Irrasch. (APA)