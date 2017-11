Innsbruck – Die SVG Reichenau hat auf den letzten „Metern“ dem SV Telfs noch den Herbstmeistertitel in der UPC Tiroler Liga weggeschnappt. Die Innsbrucker setzten sich zum Abschluss der 15. Runde vor heimischem Publikum mit 2:1 (1:1) durch.

Dabei sah nach 28 Minuten noch alles danach aus, dass die Telfer die „Winterkrone“ erobern würden. Ex-Wacker-Kicker Michael Augustin brachte die Oberländer mit einem Weitschuss von der Strafraumgrenze in Führung. Doch nur fünf Minuten später sorgte Alexander Oberwalder per Fallrückzieher für den Ausgleich. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Spielende. Christoph Siller wurde in der 86. Minute zum Reichenauer Matchwinner, als er nach einem Gestocher flach in die lange Ecke vollendete. „Ich könnte mich nicht beschweren, wenn es unentschieden ausgegangen wäre“, kommentierte Reichenau-Trainer Gernot Glänzer.

Die Reichenau sicherte sich so dank des besseren Torverhältnisses den Herbstmeistertitel (38 Punkte/+46) vor Telfs (38/+28). Die Frühjahrsmeisterschaft in der Tiroler Liga startet am 23. März. (TT.com)