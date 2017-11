Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Wer ist die Nummer eins in Österreich? Wenn die besten Boxer des Landes ab heute (ab 18 Uhr) in der Innsbrucker Leitgebhalle in den Ring steigen, deutet vieles auf einen Zweikampf zwischen Wien und Tirol hin. „Wir wollen gute Gastgeber sein“, sagt Hansjörg Weitenbacher, Organisator der Elite-Staatsmeisterschaften. Zu viele Titel sollen die Wiener, die durch die Anwesenheit von Österreichs-Boxverbandspräsident Roman Nader topmotiviert sein werden, aber nicht mit nach Hause nehmen. „Wir wollen ein Gegengewicht zu Wien sein. Gold für Edin Avdic im Mittelgewicht ist Pflicht“, betont Weitenbacher und setzt auf den Titelverteidiger aus Innsbruck. Wissend, dass die vorprogrammierten Titel oft am schwierigsten zu holen sind.

Knapp 60 Boxer aus allen Bundesländern kämpfen vom Fliegen- bis zum Schwergewicht um Medaillen. Die „Geheimwaffe“ des BC Unterberger Wörgl ist der Zillertaler Christoph Geisler, der in den letzten Wochen vom ehemaligen Nationaltrainer Adolf Angrick auf Sieg getrimmt wurde. Weitere Medaillenanwärter der Unterländer sind Shorab Wafadar (Weltergewicht) und Islam Aslanchanov (Halbschwergewicht). Bei den auch für Ausländer offenen „Neulingsmeisterschaften“ gilt Wahit Arghandewal (Boxring Innsbruck) als Geheimfavorit. Mit Melanie Horn schickt Tirol zudem eine Frau in den Ring, die sich zumindest den Finaleinzug als Ziel gesetzt hat.

Als Zuckerl für die Boxsportfans gibt es einen Livestream im Internet (siehe Factbox). „So richtig spannend ist es aber nur vor Ort in der Leitgebhalle“, rührt Weiten­bacher die Werbetrommel.