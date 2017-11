Von Matthias Reichle

Pitztal – Neuseeland, Argentinien, Australien, Korea, China, USA – es ist ein buntes Durcheinander von Nationenflaggen, die demnächst am Pitztaler Gletscher im Wind flattern. Grund ist die 20. Ausgabe eines Rennwochenendes, das in St. Leonhard bereits zum festen Bestandteil des Winterauftaktes gehört.

Seit 1997 schnallen sich im hintersten Pitztal Behindertensportler aus aller Welt die Ski an. An vier Renntagen – vom 7. bis zum 10. Dezember – gehen beim Europacup und bei den Deutschen Meisterschaften, die dort ausgetragen werden, über 300 Athleten aus 34 Nationen an den Start. Der Österreichische Skiverband schickt insgesamt 17 Sportler in die Rennen. Sie fahren in den drei Klassen „Stehend“, „Sitzend“ und „Blind“ um den Sieg.

Für den Pitztaler Gletscher ist das einer der ersten großen Events der Saison. „Initiator war der ehemalige Marketingchef des Gletschers, Willi Krüger“, erinnert Pistenchef Heinrich Schranz, der mit im Organisationsteam des Bewerbs sitzt. Mit seinen Kontakten bis in den deutschen Bundestag hatte es dieser damals geschafft, die Bewerbe im Pitztal stattfinden zu lassen. „Der Behindertensport steckte damals noch in den Kinderschuhen“, erinnert Schranz an die Anfänge. Das hat sich geändert – die Sportler wurden über die Jahre immer professioneller. „Die machen das mit Leidenschaft. Zudem sind da wilde Hund’ dabei“, schmunzelt er. „Da hat man keine Chance, wenn man mithalten will.“

Für das Organisationsteam ist das ein Signal, es ihnen gleichzutun und perfekte Bedingungen zu schaffen. „Das haben sie sich verdient“, betont der Pistenchef. Die Rennstrecke am Brunnenkogel biete­t winterliche Verhältnisse.

Mittlerweile seien die Rennen nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch touristisch interessant. „Der Event ist seit Beginn ein wichtiger Nächtigungsbringer rund um den 15. Dezember“, betont auch TVB-Geschäftsführer Gerhard Gstettner. „Gerade in der Vorweihnachtszeit ist das sehr wertvoll.“ Dabei kann der Touristiker den Wert auch genau beziffern: „Rund 100.000 Euro – Startgebühren, Zimmerbuchungen usw. – bleiben dadurch im Pitztal.“