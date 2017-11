Mit einem Siebenmetertor vier Sekunden vor Schluss rettete Kapitän Alexander Wanitschek einen Punkt gegen UHK Krems. Wie beim 27:27-Remis in der Vorwoche gegen HLA-Mitfavorit Bregenz konnte Schwaz Handball Tirol am Freitag beim 28:28 (13:16) zuhause in der Osthalle gegen den Klub aus Niederösterreich doch noch jubeln.

„Wir sind froh und haben einen harten Fight hingelegt", sagte Coach Raul Alonso hörbar erleichtert. Nach 40 Minuten waren die Knappenstädter bereits vier Tore in Rückstand gelegen, „dann startete die Aufholjagd". Anton Prakapenia war mit neun Toren der Schwazer Topscorer. In der Bundesliga trifft medalp Innsbruck am Sonntag (17 Uhr) auf Korneuburg. (ben)