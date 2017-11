Der WBC Tirol war mit einer klaren Vorgabe in die Saison gestartet: Der frühere Serienmeister der Wasserball-Bundesliga will den amtierenden Champion Salzburg vom Thron stoßen. Doch im ersten Duell der beiden Top-Klubs bekam dieses Ziel gestern einen kräftigen Dämpfer. Die Tiroler unterlagen den Salzburgern mit 9:12 und mussten damit am ersten Bundesliga-Wochenende nach zwei Siegen über den WBC Innsbruck und Graz eine Niederlage hinnehmen. „Wir waren im Abschluss einfach zu schwach. So dürfen wir nicht auftreten, da muss sich etwas ändern", erklärte WBC-Tirol-Präsident Richard Kössler. Zu viele Chancen seien leichtfertig vergeben worden, daneben konnte auch die Abwehr nicht überzeugen. Dennoch gibt sich Kössler zuversichtlich: „Wir wollen den Meistertitel zurückholen. Das ist unser klares Ziel."

Ein Erfolgserlebnis verbuchten indes die jungen Wasserballer des WBC Innsbruck. Gegen Graz gab es beim 10:7 den ersten Saisonsieg. Dabei konnten die Innsbrucker im Kollektiv überzeugen. Die nächsten Spiele stehen in knapp zwei Wochen auf dem Programm. (rost)