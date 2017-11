Mit einem 29:26 (19:14)-Erfolg gegen Union Korneuburg feierte medalp Innsbruck gestern in der Handball-Bundesliga den zweiten Heimsieg in Folge. Am 12. Spieltag des Grunddurchgangs hatten die Tiroler das Spiel im Landessportcenter gegen den Aufsteiger aus Niederösterreich klar im Griff. Damit freute man sich über die gelungene Revanche nach der 23:35-Niederlage zu Saisonbeginn. „Es war nicht einfach, obwohl es anfangs danach ausgeschaut hat. Wir lagen aber immer einige Tore in Führung", sagte Trainer Herbert Lastowitza.

Bezahlt machte sich die Rückkehr wichtiger Spieler wie Johannes Demmerer, Michael Miskovez oder Thomas Heiss („Er hat in den letzten Minuten Akzente gesetzt") im Tor. Ein Volltreffer war der Einsatz von Sebastian Spendier, der noch am Freitag mit Schwaz beim 28:28-Remis in der HLA gegen Krems im Einsatz war. Gestern zeigte er als Topscorer (zehn Tore) seine Klasse. In der Tabelle bilden die Tiroler weiterhin das Schlusslicht. Lastowitza: „Aber wir haben gesehen, dass wir dagegenhalten können. So werden wir den Klassenerhalt schaffen!" (ben)