Das erste Derby der Saison in der Sky Alps Hockey League gegen die Erzrivalen aus Zell am See hatten die Kitzbüheler Adler auf eigenem Eis gewonnen — auswärts setzte es am Samstag eine deutliche 1:5-Niederlage. Vor allem die Art und Weise der Derbypleite ließ Kitzbühels Trainer Joe West etwas ratlos zurück.

„Um es einfach auszudrücken: Wir haben nicht gut gespielt", kommentierte der Kanadier. Den etwas unglücklichen Spielverlauf („Wir hätten eigentlich 2:0 führen müssen") wollte der 65-Jährige gar nicht überbewerten: „Ich habe bei uns den Kampf und die Leidenschaft vermisst. Wir hätten viel härter arbeiten müssen." Die Niederlage müsse man akzeptieren, aber: „Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, hat mir überhaupt nicht gefallen." Eine gewisse Enttäuschung über die Leistung seiner Cracks konnte West nicht verhehlen: „Speziell in einem Derby sollte man mehr erwarten können. Ich verstehe nicht, warum manche meiner Spieler nicht an ihre Grenzen gegangen sind."

Dabei hat der Kanadier genug andere Sorgen: Mit einem zusammengeschmolzenen Kader und der chronischen Auswärtsschwäche („Da schießen wir zu wenig Tore") hat man in nächster Zeit einige große Kaliber vor der Brust: „Gegen Laibach, Meister Ritten und Feldkirch werden wir uns richtig steigern müssen." Dafür setzt West auf eine klare Ansprache: „Ich werde mit den Jungs reden und ihnen sagen, dass es so nicht weitergeht." (a.m.)