Innsbruck – Bernadette Graf vom Judozentrum Innsbruck kämpft künftig nur noch in der Gewichtsklasse bis 78 kg. Diese Entscheidung gab die 25-jährige Heeressportlerin am Mittwoch bekannt. Graf war im Vorjahr bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro noch in der Mittelgewichtskategorie bis 70 kg gestartet, aber nach ihrer Schulterblessur schon heuer probeweise ins Schwergewicht aufgestiegen.

Die Erfolge in diesem Jahr – u.a. Gewinn der European Open in Bukarest und des Grand-Prix-Turniers in Hohhot/China sowie Rang fünf im Grand Prix von Taschkent – haben sie nun überzeugt, dass diese Entscheidung richtig war. „Ich freue mich auf die schwerere Herausforderung! Nächstes Jahr ist nach einem ordentlichen Kraftaufbau mein Ziel, auch in der neuen Gewichtsklasse rasch an die internationale Spitze aufzuschließen. Langfristig ist mein Ziel die Olympia-Qualifikation“, erklärte Graf, die aktuell Weltranglisten-22. ist. (APA)