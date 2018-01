Nach einem Anfang Dezember beim Judo-Grand-Slam-Turnier in Tokio erlittenen Kreuzbandriss wurde Kathrin Unterwurzacher am Freitag in Innsbruck operiert. Die 25-jährige Tirolerin, zweifache EM-Medaillengewinnerin und Olympia-Siebente 2016, kann erst in rund acht Monaten wieder Wettkämpfe bestreiten. (APA)