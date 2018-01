Obertilliach – Der Dolomitensprint ist ein Rundkurs, der über Schanzen und eine spiralförmige Abfahrt führt. Die Teilnehmer müssen die Strecke mit Langlaufskiern bezwingen. Der Sprint ist Teil des Dolomiten-Langlaufs, der heuer zum 44. Mal stattfindet: und zwar in Obertilliach, da Lienz seit Jahren nicht mehr schneesicher genug ist. Der Sprint wurde hingegen immer in der Innenstadt von Lienz ausgetragen. In den Jahren 2015 und 2017 war er aus organisatorischen Gründen ausgefallen.

Heuer findet der Sprint erstmals in Obertilliach statt. Datum ist Freitag, 19. Jänner, Start ist um 19 Uhr beim Langlaufzentrum. Die maximal 30 Teilnehmer bemühen sich, über Viertel- und Halbfinale bis ins Finale vorzudringen. Ein prominenter Starter ist der Norweger Anders Gloersen. Er ist Mannschafts-Weltmeister 2015 und hat auch einige Weltcupsiege errungen.

Am Samstag, 20. Jänner, folgt das Classic-Race, am 21. Jänner geht in Obertilliach der Dolomitenlauf in freier Technik über die Bühne. (TT)