Ein wenig zu viel hatte Andreas Ploner, seiner Meinung nach, Ende des vergangenen Jahres gespielt. Die Snooker-Ergebnisse waren nicht mehr die, die er sich erwartet hatte. Und so zog der Tiroler die Konsequenzen — verzichtete auf weitere Turniere und zog das Training vor. Mit Erfolg, wie man am vergangenen Wochenende erleben durfte. Beim alljährlichen, international stark besetzten Drei-Königs-Open in Rankweil glänzte Ploner mit einem zweiten Platz. Österreichs aktuelle Nummer zwei brillierte vor allem im Halbfinale, als er den zweiten Main-Tour-Profi im Feld, Vorjahressieger Alexander Ursenbacher (SUI), klar mit 4:0 bezwang. Dabei konnte der in der Billard Sport Arena trainierende Innsbrucker sogar das höchste Break (128) des Turniers erzielen.

Erst im Finale (1:5) stoppte ihn dann der deutsche Profi Lukas Kleckers. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich als erster Österreicher seit 2006 das Endspiel des Drei-Königs-Turniers erreichen konnte", sagte Ploner. Bereits am kommenden Wochenende steht er beim Bundesliga-Spieltag in Stuttgart und Heilbronn am grünen Filz — Anfang Februar wartet die EM. (suki)