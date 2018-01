Schlafen in den Klassenzimmern und Volleyballspielen in der Halle — im Innsbrucker Reithmanngymnasium ging es in den Ferien rund. Etwa 400 Jugendliche aus sieben Nationen kürten bei der 27. Youth-Alpen-Trophy die besten Mädchen- und Burschenteams. Die Siege gingen an die jungen Damen von Alta Valsugana (ITA) und die MTV-München-Buben, die sich im Finale gegen die Northern Lights (USA) bzw. Oberbayerns Auswahl durchsetzten. Gastgeber TI-Volley wurde 14., Mils 15. und Inzings Burschen Achter. Die nächste Auflage ist bereits gesichert — „so wie in den 27 Jahren zuvor auch", versichert Organisator Michael Falkner. (sab)