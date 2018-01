Von Roman Stelzl

Pfunds – Der 21. Juni des Vorjahrs hätte im Leben des Alexander Wachter ein klass­ischer Trainingstag werden sollen. Einer von Hunderten, wenn nicht Tausenden. Doch am Ende wurde daraus jener Schicksalstag, der für Tirols Radsport-Talent alles veränderte. „Ich weiß alles noch ganz genau“, erklärt Wachter, „Ich habe ganz normal trainiert. Dann, zwei Stunden später, bekam ich plötzlich Schmerzen. Mein Fuß wurde blau. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.“

Kurze Zeit später stellten die Ärzte beim 22-Jährigen aus Pfunds einen Venen-Verschluss im rechten Bein fest. Ein Muskel in der Kniekehle sei immer größer geworden, erzählt Wachter, habe dann auf eine Vene gedrückt und die Blutzufuhr abgeklemmt. Und wie akut die Situation wirklich war, sollte er erst später erfahren. Wachter: „Mein Bein war längere Zeit nicht durchblutet. Die Ärzte haben mir gesagt, ich hätte Glück, dass ich mein Bein behalten kann. Wenn du so was hörst, beginnst du schon nachzudenken.“

Und so war der ärztliche Rat, den Profi-Radsport zu beenden, für den Tirol-Team-Piloten nur noch mehr ein Wink hin zum Karriereende. „Nach der Verletzung wollte ich nicht mehr weitermachen. Dieser Entschluss hat mir sehr weh getan“, sagt Wachter. „Wenn du 17 Jahre diesen Sport betreibst und es dann von einem auf den anderen Tag lassen musst, ist das eine harte Entscheidung. Jetzt bin ich froh, dass ich gesund bin.“

Mit ihm verabschiedet sich eines der größten Tiroler Rad-Talente. Als Straßenrad-Junioren-Europameister von 2012 wurde Wachter zu „Tirols Aufsteiger des Jahres“ gewählt, galt über Jahre hinweg als große Zukunftshoffnung. Doch zwei Schlüsselbeinbrüche und sechs Operationen binnen drei Jahren setzten dem ein Ende. „Ich weiß nicht, wie ich so viel Pech verdient habe“, grübelt Wachter, „Man sagt ja, das Glück kommt wieder zurück. Ich kann das noch nicht behaupten.“

Vielleicht kommt es für den Handelsschul-Absolventen jetzt bei seiner zweiten großen Leidenschaft: dem Kochen. Im noblen Hotel Central in Sölden absolviert Wachter derzeit die zweijährige Koch-Lehre, tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters. Und auf den Entschluss, den Radsport gegen Herd einzutauschen, blickt er mit einem großen Lächeln zurück: „Ich fühle mich richtig erlöst. Ich muss nicht entscheiden, wo ich trainiere, wann ich aufstehe, wo ich hinfahre. Jetzt ist alles viel lockerer. Und ich kann den Tag so gestalten, wie ich will.“