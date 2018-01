Reith b. K. – Der 16. Snow Polo World Cup startet heute Abend mit der Teampräsentation vor dem „Hotel zur Tenne“ in Kitzbühel. Hier werden die Teams vorgestellt und es wird ausgelost, welche Teams in den ersten Spielen am Freitag in Reith gegeneinander antreten. Über 100 Pferde und 18 Spieler aus sechs Nationen werden in der Snow Polo Arena in Reith starten.

Das diesjährige Event lockt nicht nur eine Fülle an Spielern, sondern auch zahlreiche Berühmtheiten und VIPs an. Es werden unter anderem Simone Ballack, Paul Janke und Jenny Elvers sowie weitere VIPs aus den Bereichen Film, Fernsehen und Mode erwartet. Polo-Liebhaber werden auch in diesem Jahr definitiv auf ihre Kosten kommen, denn das Event soll laut Veranstalter noch größer und besser als je zuvor werden.

Der Eintritt zum öffentlichen Bereich, in dem feine Köstlichkeiten und Kaffee angeboten werden, ist kostenfrei. (TT)