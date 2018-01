In der viertletzten Runde des Grunddurchgangs der Eishockey-Eliteliga hat sich der Kampf um das Play-off weiter zugespitzt: Wattens und Silz kämpfen wohl um den letzten Platz im Halbfinale.

Wattens muss nach einer knappen 3:4-Niederlage gegen Kufstein weiter um die Post-Season zittern. „Wir haben nicht schlecht gespielt, das Ganze aber leider nicht über die Runden gebracht", haderte Markus Gander, Sportlicher Leiter der Pinguine. Am Dienstag kommt es nun zum Showdown mit den punktegleichen Silzern, die mit den Wattenern um den vierten Platz im Halbfinale rittern. „Wer dieses Spiel gewinnt, hat gute Karten", ist sich Gander sicher, der auf Florian Stern (Kreuzbandriss) verzichten muss. Gegner Silz wittert nach dem 5:3 gegen Schlusslicht Zirl unterdessen Morgenluft.

Weil Kundl daheim gegen Hohenems verlor (Obmann Gerhard Maier: „Uns ist die Leichtigkeit abhandengekommen"), kletterte Kufstein durch den Sieg in Wattens wieder an die Spitze. Obmann Wilhelm freut sich schon auf das Derby am Dienstag: „Da werden wir zeigen, dass wir eine Einheit sind." (a.m.)