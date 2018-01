Imst – Mitglieder von Imster Vereinen und Chefs mit ihren Mitarbeitern ermittelten am Samstag die schnellsten Skifahrer. Wichtiger als die Einzelwertung war dabei die Teamwertung. Jede Mannschaft bestand aus fünf Mitgliedern. Heuer wurden die Teams erstmalig nach einer Richtzeit gewertet. 30 Mannschaften mit rund 200 gemeldeten Personen nahmen am Rennen teil. Am Abend gab’s dann im Rahmen des Gastro- und Wirtschaftsballs – bestens organisiert vom „Stammtisch Glenthof“ unter Obmann Seppl Brandtner – die Preisverteilung.

Die Einzelwertung bei den Damen gewann wie im Vorjahr Anna-Lena Klingenschmid, bei den Herrn hieß der Sieger Lukas Schranz. Schnellste Mannschaft war das Team von Crazy Racer, vor Swietelsky-HTB und Beach­volley Imst.

Zum Siegerteam und damit Gesamtsieger kürte sich die Mannschaft vom Team Helpinghands-M. Rizzi. (peja)