Innsbruck — In den kommenden Tagen geht es für viele Tiroler Kinder wieder darum, nach der Volksschule die richtige Schulform für ihre weitere Laufbahn zu finden. Keine leichte Entscheidung. Die TT bat dazu den Koordinator der Sportmittelschulen in Tirol, den Reuttener Peter Georg Hauser (60), zum Gespräch.



Warum soll man aus Ihrer Sicht ein Kind in eine der zehn Tiroler Sportmittelschulen schicken?

Hauser: Ich sage aus tiefster Überzeugung: Es gibt nichts Lässigeres, als eine Sportmittelschule zu besuchen. Das sage ich vor allem jenen, die diese Schulform nicht kennen. Der Sport formt einen jungen Menschen. Man lernt mit Erfolgen, aber vor allem auch Misserfolgen entsprechend umzugehen, lernt, durchzubeißen. Das betrifft parallel dazu auch die Schule und dann wiederum das Leben danach. Ziele werden gesetzt und diese dann auch verfolgt. Dass jemand aus einer Tiroler NMS-Sportklasse aussteigt, liegt außerdem auch im Promillebereich.

Viele Eltern liebäugeln dennoch mit Gymnasien.

Hauser: Heute haben wir vor allem im urbanen Raum das Problem, dass Eltern oft schon vor der Volksschulzeit einen bestimmten Schultyp im Kopf haben und dieser Weg dann durchgezogen wird. Ich habe in meinen fast 40 Jahren als Lehrer einige gesehen, denen es mit dieser Vorbestimmung nicht gut ging. Alle Wege stehen auch nach einer Mittelschule offen, 60 Prozent der Maturanten kommen aus dieser Form. Mein Anliegen ist, dass man einem an Sport interessierten jungen Menschen die Chance gibt, sich entsprechend zu entwickeln.

Was ist der Hauptunterschied zu anderen Schulformen — bei einem Blick auf die Stundentafel?

Hauser: Auf dem Plan stehen sechs bis acht Sportstunden pro Woche. Das ergibt eine höhere Stundenanzahl. Manche haben deshalb Vorbehalte, dies könnte zu anstrengend werden. Ich sage: Wenn jemand gerne Sport macht, dann ist das auch keine Belastung für ihn. Vorab braucht es aber eine Eignungsüberprüfung und sportmedizinische Untersuchung.

Es gibt in allen Bezirken Tirols eine solche Schulform, außer in Landeck. Warum?

Hauser: Als 1988 in Absam die erste Sporthauptschule Tirols von Hans Köhle initiiert wurde, war das Ziel, diese Schulform in jedem Bezirk anzubieten. Heute sind wir fast so weit. Der Aufwand am Anfang ist riesig und bedarf des Einsatzes vieler. Am Engagement der Lehrer scheiterte es bislang aber nicht. Zudem ist die Sprengelordnung gefallen. Man ist also bei der Schulwahl nicht mehr an einen Ort gebunden.

Als ehemaliger Co-Trainer der Nordischen ÖSV-Kombinierer ziehen Sie vermutlich auch sportlich Bilanz?

Hauser: Ja (lacht), 365 Tiroler Meister- und Vizemeister-Titel, 117 Staatsmeister und Vizemeister, 27 EM-, 34 WM- und zwölf Olympia-Medaillen haben Tirols ehemalige Sportmittelschüler bis 2016 geholt — die Neustifter Erfolge sind da noch gar nicht dabei.

Das Gespräch führte Sabine Hochschwarzer