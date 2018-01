Innsbruck – Mit dem mittlerweile fixierten Zeitplan der Kletter-WM 2018 steht fest, dass die Titelkämpfe vom 6. bis 16. September in Innsbruck die bisher längsten sein werden. An den elf Tagen stehen außerdem so viele Medaillenentscheidungen wie nie zuvor auf dem Programm, da erstmals auch die Weltmeister im olympischen Kombinationsformat gekürt werden.

In der Tiroler Haustadt werden an zehn Wettkampftagen - der 10. September ist Ruhetag - die Besten in den Disziplinen Vorstieg, Bouldern, Speed und Kombination bei Damen und Herren gesucht. Zeitgleich gehen in der Olympiaworld und im Kletterzentrum auch die Titelkämpfe der Para-Kletterer in Szene. (APA)