Von Catharina Oblasser

Lienz – Junge Schwimmerinnen und Schwimmer im Pflichtschulalter können ihre Fähigkeiten beim Unterland-Cup messen. Acht Clubs, darunter aus Söll, Kufstein oder Hall, sind dabei, auch die Schwimmunion Osttirol findet sich jedes Mal in der Wertung. Der Cup besteht aus drei Einzelwettkämpfen und gründet sich auf dem ehrenamtlichen Engagement der Schwimmclubs. An die 150 Kinder und Jugendliche sind stets am Start.

In Lienz ging zuletzt im März 2014 ein solcher Bewerb über die Bühne. Nun, nach dem Um- und Neubau des Dolomitenbades, wünschten sich die Veranstalter, wieder einen Wettkampf in Osttirol durchzuführen. „Schließlich gehört auch die Schwimm­union Osttirol zu den teilnehmenden Clubs“, begründet Klaus Leitner vom SC Söll, der den Cup stets organisiert. „Es wäre auch eine gute Gelegenheit, den Nordtirolern zu zeigen, wie lässig das neue Dolomitenbad ist.“

Termin für das erste Wettschwimmen des Cups ist Samstag, der 3. Februar. Doch Leitner holte sich mit seiner Bitte eine Abfuhr bei der Stadt Lienz. „Nach etlichen Telefonaten und Rückfragen habe ich erfahren, dass wir den Bewerb nicht in Lienz durchführen dürfen.“ Und zwar aufgrund der beginnenden Semesterferien – in Wien.

Das bestätigt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. „Wir müssten das Bad komplett für den Bewerb sperren. Und das an einem Samstag in den Ferien“, sagt Blanik. „Der 3. Februar fällt schon in die Hochsaison, wir haben Wiener Gäste.“ Der Stadtrat habe das auch so gesehen und gegen den Schwimmcup gestimmt, erklärt die Bürgermeisterin.

Im ablehnenden Schreiben der Stadt an Klaus Leitner heißt es auch, dass die Stadt dem Bewerb grundsätzlich positiv gegenüberstehe. Ob ein Alternativtermin außerhalb der Ferienzeit möglich sei? Da kann Leitner nur den Kopf schütteln. „So einen Bewerb zu verschieben, ist unmöglich, schon wegen der Vergabe der Zeitnehmung an eine Profi-Firma. Und so kurzfristig geht das schon überhaupt nicht.“ Auch die Verlegung auf einen Wochentag ist kein Thema. „Da haben die Kinder Schule. Alle unsere Bewerbe finden am Samstag oder Sonntag statt.“

Umso größer ist nun die Erleichterung, dass der Bewerb am 3. Februar in Wörgl stattfinden kann. „Die Wörgler Wasserwelt ‚Wave‘ hat sich spontan bereit erklärt, den Wettkampf zu beherbergen“, sagt Klaus Leitner.