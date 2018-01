In Wörgl wurden am vergangenen Wochenende das U15- und U16-Finale der Fußball-Hallen-Nachwuchsmeisterschaft powered by Tiroler Versicherungsmakler ausgetragen: Dabei feierten der FC Wacker (U15) und der SVI (U16) jeweils souveräne Siege und blieben beim Finalturnier ungeschlagen. Hinter dem FC Wacker landeten Rum (2.) und WSG Wattens (3.) auf den Plätzen. In der U16-Klasse wurde der FC Wacker Zweiter, die Reichenau belegte Rang drei. (TT)