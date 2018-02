Das Warten hat sich bezahlt gemacht. Pulverschnee und Sonne versüßten den Start der Open Faces Freeride Contests am Wochenende in Kappl. Die Tiroler Starter setzten noch einen drauf: Bei den Snowboard-Herren siegte Matthias Zauner nach zweijähriger Contest-Abstinenz vor Landsmann Simon Holzknecht. Bei den Freeskiern musste sich Martin Krautschneider nur dem Deutschen Tobias Wohlmanstetter geschlagen geben. Zudem war die Quellspitze fest in österreichischer Hand: Stefanie Noppinger gewann bei den Ski-Damen, bei den Snowboarderinnen Christine Innerhofer. Nächster Tourstopp: kommendes Wochenende in Alpbach. (TT)