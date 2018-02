So siegessicher waren die Kundler Fans gewesen. Doch im dritten Eliteliga-Halbfinale gegen den HC Kufstein setzte es für die Crocodiles am Dienstag zuhause eine bittere 5:6-(1:4, 2:1, 2:0; 0:1)-Niederlage in der Overtime. Robert Schopf erzielte den entscheidenden Treffer für die Festungsstädter. Damit steht es in der Best-of-five-Serie nur noch 2:1 für Kundl. Im nächsten Spiel am Freitag wollen die Krokodile dann zuschnappen. Silz verlor in Hohenems 1:6 (0:1, 0:2, 1:3).

Aufstehen und Mund abputzen heißt es indes für die Cracks der Kitzbüheler Adler nach zwei Niederlagen gegen die RB Juniors (2:6) und Lustenau (3.4). Am Mittwoch (19.15 Uhr) versuchen die Adler auswärts ihr Glück — erneut geht es gegen die Jungbullen. (TT)