Von Roman Stelzl

Adelaide – 2015 stand Tirols Profi-Golferin Christine Wolf zum ersten und bisher einzigen Mal am Grün von Adelaide, um von dort die Bälle bei den Australian Open über den Platz zu schlagen. Beim Turnier der LPGA-Serie (Ladies Professional Golf Association) wusste die Iglerin zu überraschen und schaffte im Spitzenfeld den Cut, wurde am Ende aber nur 64.

Nun, drei Jahre später, steigt die bald 29-Jährige heute zum zweiten Mal in das mit 1,3 Millionen US-Dollar dotierte Turnier ein. Es ist der Traum, den Österreichs Golferin des Jahres immer leben wollte. „Das Turnier hat einen großen Stellenwert, da viele der besten Spielerinnen der Welt hier sind“, schwärmt Wolf.

Und nun soll dieser Traum mit einem starken Ergebnis auch einen fruchtbaren Boden bekommen. Wolf, die im Vorjahr bei den British Open ihr erstes Major spielte, startete heuer mit zwei Turnieren in Down Under in die Saison.

Ein Heiß-kalt-Spiel: Bei den Vic Open gab es den guten 14. Rang, bei den Canberra Classic stürzte sie nach einer inferioren Leistung auf Rang 93 ab. „Der 14. Platz war ein guter Start in das Jahr. Letzte Woche hatte ich mein Schwierigkeiten mit dem Platz, aber so ist das beim Golf“, blickt die Olympia-Teilnehmerin auf das heurige Jahr zurück.

Dennoch reichte es in Summe zur Qualifikation für das Highlight des Australian-Ausflugs – ein ganz besonderes Zuckerl. Dort soll nun alles wieder richtig gut klappen.

„Der Platz diese Woche ist ein Traum, wobei die Grüns hier sicherlich der Schlüssel zum Erfolg sind“, freut sich Wolf bereits und ergänzt angesichts der hohen Temperaturen im sommerlichen Australien: „Körperlich geht’s mir sehr gut. Letzte Woche hatten wir täglich fast 40 Grad, aber diese Woche haben wir nur noch so um die 30. Das ist schon angenehmer zum Spielen.“