Drei Tage lang verwandelt sich die Naturbahnrodel-Strecke in Umhausen von heute an in die Spielwiese der weltbesten Athleten. Die ersten Trainingsläufe beim Weltcup-Finale im Ötztal waren gestern für Gesamtweltcup-Aspirant Thomas Kammerlander und Konsorten die richtige Einstimmung. Bereits am Freitag folgen dann die ersten Wertungsläufe im Einzel (ab 16.20 Uhr) und Doppel (18.45 Uhr) – am Samstag wartet der Showdown für die Doppelsitzer (15 Uhr) und Einsitzer (16.45 Uhr). (rost)