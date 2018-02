Von Benjamin Kiechl

Schwaz – Nur der Verschleiß an Taschentüchern ist höher als gewöhnlich. „Aber abgesehen davon sind alle fit“, sagt Schwaz-Trainer Raul Alonso. Kein Männer-Schnupfen und schon gar nicht Gegner Ferlach soll Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Freitag (19.30 Uhr/Osthalle) stoppen. Im ersten HLA-Heimspiel des Jahres will der Coach keine halben Sachen sehen. „Ferlach hat am Dienstag im Pokal knapp verloren und hat eine weite Anreise. Diese beiden Faktoren wollen wir nützen und aggressiv ins Spiel gehen!“

Aber überrumpeln alleine wird nicht reichen, auch die Taktiktafel spielt eine gewichtige Rolle. Alonso: „Wir wollen taktisch nach vorne spielen und dort anknüpfen, wo wir zuletzt gegen Bruck aufgehört haben.“ Beim knappen 24:23-Sieg gegen die Steirer, dem ersten Auswärtssieg seit Oktober, zeigten sich die Tiroler am Ende etwas von der Rolle. „Diesmal wollen wir 60 und nicht nur 50 Minuten im Rhythmus bleiben“, betonte Alonso. Gelingt ein Sieg gegen die abstiegsbedrohten Kärntner, bleibt man voll auf Kurs in Richtung Viertelfinale. Schon jetzt halten die Tiroler aufgrund der Bonuspunkte bei zehn Zählern.

„Die Saison ist noch lange, wir wollen so weit wie möglich kommen“, sagte Kapitän Alex Wanitschek ganz auf Sieg eingestellt: Die Gäste aus Kärnten sollen „verschnupft“ die Heimreise antreten.