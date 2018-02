Westendorf – Bei den Olympischen Spielen in Nagano 1998 war Snowboarden erstmals olympisch und die Pforzheimerin Nicola Thost holte sich die erste Goldmedaille in der Halfpipe. Seit einigen Jahren wohnt Thost in Westendorf und hat hier ein neues Zuhause gefunden. Nur die wenigsten Westendorfer wissen wohl, dass eine Olympiasiegerin unter ihnen wohnt. Die TT bat sie zum Gespräch.

Vor 20 Jahren haben Sie Gold in Nagano geholt. Welche Erinnerungen verbinden Sie noch damit?

Nicola Thost: Was es für mich damals so speziell gemacht hat, war die politische Situation von ISF (International Snowboard Federation) und FIS (Internationaler Skiverband). Ich war klar ISF-Fahrerin, dort waren die besten Snowboarder. Mein großes Vorbild Terje Haakonsen hat die Spiele boykottiert und andere auch. Zu diesem Zeitpunkt habe ich wohl gelernt, dass man, um erfolgreich zu sein, seinen eigenen Weg finden und gehen muss.

Es hat dennoch einige Jahre gedauert, bis ich mich über meinen Erfolg auch richtig freuen konnte. Für die Snowboardszene waren die US Open und der ISF Weltcup das Maß aller Dinge – beides nach Olympia noch zu gewinnen, das hat dann perfekt gepasst.

Wie verlief die Karriere nach dem Olympiasieg?

Thost: Zwischen 2000 und 2003 gab es viele Siege, aber auch einige Verletzungen. Nach meinem dritte Kreuzbandriss habe ich meine Freestyle-Karriere beendet. Diese Entscheidung war enorm schwer. Ich habe meinen Lebenstraum gelebt, die Welt bereist, habe Wettkämpfe gewonnen, war erfolgreich. Aufhören, wenn’s am schönsten ist, tut niemand gerne freiwillig.

Mit dem Sportmarkting-Studium in München und parallel dazu Camp und Event­organisation gab es neue Herausforderungen. Ich habe viel gelernt und Eventmarketing lag mir – nur die Nachhaltigkeit hat mir einfach gefehlt. So habe ich 2009 meine eigene Snowboard-Nachwuchs- und Talentscouting-Serie „Sprungbrett“ ins Leben gerufen. Von Beginn an bis heute ist Westendorf als Sprungbrett-Stopp mit dabei.

Wie sind Sie nach Westendorf gekommen?

Thost: Ich wollte schon immer in den Bergen wohnen. Letztendlich hat mich das Snowboarden auch immer dorthin geführt. Ich kannte Westendorf von all den Sprungbrett-Stopps. Der Weitblick und die Sonnenuntergänge haben mich fasziniert. Ich bin glücklich, dass es jetzt mein Zuhause ist.

Zu Fieberbrunn haben Sie auch eine spezielle Verbindung?

Thost: Ja, im Jahr 1997 habe ich in Fieberbrunn meinen ersten großen Freestyle-Weltcup gewonnen. Vor zwei Jahren habe ich als Wahl-Tirolerin dort die Local Wildcard für die Freeride World-Tour bekommen. Mit dem Sieg bei dem prestige­trächtigen Verbier X-Treme habe ich mich direkt für die ganze Tour qualifiziert. 2017 konnte ich mir einen weiteren Traum erfüllen: eine positive, gesunde und bewusst selbst gewählte Abschlusssaison – ein Abschied, der sich rund und gut anfühlt.

Am Wochenende findet wieder eine Sprungbrett-Veranstaltung in Westendorf statt.

Thost: Die Bergbahnen Westendorf und Tourismus unterstützen die Sprungbrett-Serie seit neun Jahren. Auch schon in den ersten Jahren, als man noch nicht wusste, wie wertvoll und wichtig ein nachhaltiges Engagement an der Basis für den Wintersport ist. Das weiß ich sehr zu schätzen.

Was gibt Ihnen hier das Gefühl der Heimat?

Thost: Es ist in allererster Linie die Natur. Die Natur erdet mich, bringt Ruhe in mein oft turbulentes Leben. Ich kenne „meine Grasberge“ und entdecke auch immer wieder Neues. Heimat ist einfach der Platz, wo ich am liebsten bin und immer wieder gern zurückkehre.

Gibt es Menschen im Ort, die wissen, wer Sie sind?

Thost: Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute wissen, dass ich Olympia gewonnen habe. Das erzähle ich ja auch nicht rum. Jeder hat spezielle Geschichten, die ihn im Leben geprägt haben und oft sind es ganz andere Ereignisse, als man meint, die einen Menschen so besonders machen. Ich bin die Nicola und freue mich, dass mir die Einheimischen und Gäste offen und herzlich begegnen.

Worum geht es in Ihrem neuen Projekt?

Thost: Ich habe über Sprungbrett bemerkt, dass es mir total viel Freude bereitet, andere zu unterstützen, ihre Lebensträume Wirklichkeit werden zu lassen. Mit „The Path – ein Weg“ werde ich meine Erfahrungen als Mental Coach weitergeben und Menschen auf ihrem persönlichen Weg begleiten. Ob berufliche, private, aber auch gesundheitliche Themen – Naturerlebnisse und Bewegung spielen bei „The Path“ eine maßgebliche Rolle. Wenn man einen Berg hochgeht und auf dem Gipfel steht, bekommt man nicht nur einen Weitblick auf die Welt da unten, sondern auch auf das eigene Leben.

Das Gespräch führte Harald Angerer