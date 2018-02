Schwaz — Wie im falschen Film mussten sich die Fans von Handball Tirol am Freitagabend in der Schwazer Osthalle gefühlt haben. Da blickten 400 Zuschauer bei freiem Eintritt gebannt auf das Spielfeld und wollten im zweiten Spiel der HLA-Qualirunde gegen Ferlach einen Sieg sehen — aber in der zweiten Spielhälfte präsentierte sich Schwaz Handball Tirol völlig von der Rolle: Trotz 16:12-Pausenführung verloren die Tiroler noch mit 24:27. Clemens Wilfling (Top­scorer mit 5 Treffern) stellte in Minute 47 noch auf 22:20. Es sollte ein letztes Aufflackern vor der Bruchlandung sein.

Nach der Cup-Niederlage gegen die Fivers ist man heuer zuhause damit noch sieglos. „Wir sind alle maßlos enttäuscht. Der Auftritt in der zweiten Hälfte ist gegenüber unseren Fans respektlos und unendlich weit von unserem Anspruch entfernt", sagte Trainer Raul Alonso, der eigentlich einen lockeren Durchmarsch ins Viertelfinale geplant hatte. Es habe „an der notwendigen Einstellung gemangelt, wir haben die Partie einfach weggeworfen", meinte er zerknirscht.

Für Innsbruck geht es in der Bundesliga um den Klassenerhalt: In der zweiten Runde des unteren Play-offs holten die Tiroler am Samstag bei den Falken St. Pölten ein 27:27 (11:11)-Remis. (ben)