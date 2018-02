Am vergangenen Wochenende gingen die Finalturniere der Tiroler Hallennachwuchsmeisterschaft powered by Tiroler Versicherungsmakler in die nächste Runde: Dabei setzte sich in der Altersklasse U 9 der FC Wacker durch. In der Sporthalle Rum gewannen die Innsbrucker alle fünf Spiele des Finalturniers und distanzierten damit die WSG Wattens um drei Punkte. Rang drei ging an den FC Kufstein. (TT)