Von Alois Moser

Kufstein – Vor dem zweiten Halbfinalspiel zwischen Kufstein und Kundl zieht die Eismaschine in der Kufsteiner Eishalle einsam ihre Kreise. Doch neben dem Eis wird schon gespielt – und zwar Fußball. Die vier Schiedsrichter der anstehenden Partie gaberln, was das Zeug hält. In der Eliteliga sind normalerweise drei Unparteiische auf dem Eis – in der ­K.-o.-Phase wird ein zusätzliches viertes Augenpaar eingesetzt.

In der Schiedsrichter-Kabine geht es zu wie bei den Spielern – auch als Referee ist man gut beraten, keinen Teil der Schutzausrüstung zu vergessen. „Das bereut man hundertprozentig“, spricht Georg Veit aus Erfahrung. Der ehemalige EBEL-Referee gibt heute den Hauptschiedsrichter, zusammen mit Manuel Nikolic. Dieser pfeift aktuell in der höchsten Spielklasse Österreichs und ist mit seinem Zwillingsbruder Kristijan einer von nur wenigen Profi-Referees in Österreich. „Gestern war ich in Wien, und morgen geht es nach Klagenfurt.“ Ein anspruchsvolles Programm – und dazwischen erfolgt der Abstecher in die Eliteliga, die wie die EBEL ihr eigenes Regelbuch aufweist. „Da muss man immer wieder umdenken“, erzählt der 28-Jährige, während er seine Schutzausrüstung anzieht.

Die Stimmung in der Halle ist aufgeheizt, die Trommler und Tröten erzeugen eine intensive Klangkulisse. Auf dem Eis geht es voll zur Sache – aber nicht nur die Spieler, auch die vier Unparteiischen sind ständig in Bewegung. Um das Geschehen kontrollieren zu können, müssen sie mit einem Auge immer auch auf ihre Kollegen achten. In der Pause wird Rückschau gehalten: „War das wirklich ein Foul?“ Im Eishockey gilt die Tatsachenentscheidung – bei vier Schiedsrichtern am Feld nicht immer ganz einfach. „Wer etwas sieht, zeigt es an“, erklärt Veit das Procedere.

Nach dem Spiel verwandeln sich die gestrengen Herren Schiedsrichter dann wieder in die Eishockey-Fans, als die sie ursprünglich zur Pfeife gegriffen haben. Da wird wie unter Fans und Spielern gefachsimpelt und mit einem Bier angestoßen. Am Schluss wird noch die Aufwandsentschädigung ausbezahlt. Reich wird man als Referee in der Eliteliga nicht – aber ab und zu gibt es auch Lob wie von Kundl-Obmann Gerhard ­Maier: „Die Zebras haben ihre Sache gut gemacht.“

Gestern machte auch Kufstein seine Sache gut und zog mit einem klaren 5:1-Sieg über Kundl ins Finale ein.