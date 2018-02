Schwaz – Handball-Bundesligist Schwaz hat sich von Trainer Raul Alonso getrennt. Wie der Verein aus Tirol am Dienstag mitteilte, haben die sportlichen Ergebnisse der vergangenen Wochen maßgeblich zu der Entscheidung beigetragen. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers des Spaniers werde der bisherige Co-Trainer Sebastia Salvat die Übungseinheiten leiten.

„Raul Alonso hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren viel für Handball Tirol getan und gegeben. Er ist ein absoluter Profi und konnte unseren Verein und unsere Mannschaft mit seiner Akribie und seinem Engagement weiter nach vorne bringen, dafür möchten wir ihm danken“, erklärte der sportliche Leiter Thomas Lintner. Beim Heimspiel gegen Graz am 2. März soll spätestens der neue Trainer auf der Schwazer Bank Platz nehmen.

„Ich hatte in Tirol eine sehr gute Zeit, wir haben sportlich einiges weitergebracht und ich konnte sehr viel dazulernen. Dass der Trainer bei schlechten Ergebnissen zur Verantwortung gezogen wird, ist in dieser Branche nichts Neues, so ist das Geschäft. Ich werde meine Spieler, Tirol und die Menschen hier in guter Erinnerung behalten“, wurde Alonso in einer Aussendung zitiert. (TT.com)