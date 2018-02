In der Schwazer Osthalle ging es bei den Tiroler Nachwuchsmeisterschaften der Altersklasse U11 am Sonntag besonders heiß her: Am Ende durfte unter den sechs Finalisten die SVG Reichenau den Titel feiern, dank des um vier Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber Wacker Innsbruck. Die Reichenauer hatten zwar das direkte ­Duell mit 3:1 gewonnen, sich aber dem letztendlich drittplatzierten SVI 0:1 geschlagen geben müssen. Auf den weiteren Plätzen landeten IAC, WSG Wattens und SC Schwaz. (TT)