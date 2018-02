Von Roman Stelzl

Zypern — Seit Jahren ist der Sunshine Cup auf Zypern ein Magnet für Österreichs Mountainbike-Elite. Und der Name soll bei der heute startenden 22. Auflage auch Omen sein: Denn Sonnenschein soll es auch wieder für die gesammelt am Wochenende vertretene Tiroler Cross-Country-Elite geben — für den einen mehr, den anderen wohl weniger. Ein Ausblick.

Daniel Federspiel: Für Österreichs Radsportler des Jahres 2016 roch der Jahreswechsel nach Karriere-Ende. Die Sponsoren des 30-jährigen Doppel-Eliminator-Weltmeisters aus Imst machten sich rar, Federspiel sah nur noch wenig Perspektiven. Doch mit einem neuen Kopfsponsor fand sich auch neuer Mut und Antrieb. Gebacken werden jetzt aber kleinere Brötchen. „Meine Konzentration gilt ganz dem Cross Country. Aber ich muss erst sehen, was drinnen ist", sagt Federspiel und ergänzt: „Bei der Eliminator-EM in Graz Ende Juli bin ich fix dabei." Gute Ergebnisse sind nun bitter notwendig und werden „Feder" den Weg weisen.

Karl Markt: Von einem Karriere-Ende aus anderen Gründen (Alter) will der Olympia-Teilnehmer aus dem Ötztal nichts wissen. „Ich fahre sicher noch ein paar Jahre", lächelt Markt, der in zwei Wochen 38 Jahre alt wird. Beim heutigen Zeitfahren auf Zypern, dem ersten Teil des Sunshine Cup, will sich der Haiminger mit einem guten Resultat auf den anstehenden Weltcup in Südafrika (10. März) einstimmen. Von Zypern geht es direkt zum Weltcup-Auftakt weiter. Markt ist als 19. der Weltrangliste Österreichs Nummer eins.

Gregor Raggl: Der formstarke Tiroler, Nummer 21 der Welt, möchte nahtlos an seine starke Vorsaison anknüpfen und noch ein Schäufelchen drauflegen. Mit Rang 18 gelang dem 26-jährigen Roppener im Vorjahr das beste Weltcup-Resultat, dazu gab es den Staatsmeistertitel. Nun gilt alles bereits dem großen Ziel: Olympia 2020 in Tokio.

Elisabeth Osl: Für Österreichs Grande Dame des Mountainbikes beginnt auf Zypern eine neue Ära: Nach über zehn Jahren bei Ghost Factory wechselte die Gesamtweltcupsiegerin von 2009 zu jb Brunex Felt. Mit dem Schweizer Team, das vor wenigen Tagen den Elite-Status bekam, will die 32-jährige Kirchbergerin Osl auch im Weltcup wieder vorne Fuß fassen. Ihr Kitzbüheler Teamkollege Max Foidl fehlt auf Zypern krankheitsbedingt.

Laura Stigger: Tirols Junioren-Welt- und Europameisterin bestreitet am Sonntag in Verona ihr erstes Mountainbike-Rennen. „Ich fühle mit topfit", freut sich die 17-jährige Haimingerin.