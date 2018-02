Das Finalturnier der Tiroler Hallenfußballnachwuchsmeisterschaft powered by Tiroler Versicherungsmakler in der Altersklasse U10 in der Sporthalle Kufstein wurde am vergangenen Wochenende zur Machtdemonstration des FC Wacker. Der Nachwuchs des Erste-Liga-Klubs gewann alle fünf Spiele mit einem Torverhältnis von 33:0. Schon in der Vor- und Zwischenrunde hatte die Mannschaft von Trainer Markus Fracaro alle Matches gewonnen. Platz zwei ging an den SV Thaur, Platz drei an die SPG Innsbruck West.

In der U12-Klasse ging der Titel mit zwölf Punkten und bei einem Torverhältnis von 21:5 ebenfalls an die Schwarzgrünen aus Innsbruck. Allerdings musste sich der FC Wacker im allerletzten Match der Union mit 3:4 beugen. Das sicherte der Union auch Rang drei hinter dem SV Langkampfen. (TT)