Schwaz – Nach der Ablöse von Raul Alonso ist Schwaz Handball Tirol bei der Trainersuche fündig geworden: Der Bundesliga-erprobte Deutsche Frank Bergemann übernimmt für den restlichen HLA-Saisonverlauf und wird am Freitag in Tirol erwartet. Am 2. März wird der 61-Jährige dann gegen HSG Graz zum ersten Mal an der Seitenlinie der Tiroler stehen. Interimscoach Sebastià Salvat nimmt wieder seine gewohnte Position als Co-Trainer ein.

Der Neo-Coach sei laut Aussendung von Handball Tirol ein „Handballfachmann mit Österreichbezug und steht für Kontinuität und Erfolg“. Als Coach des HC Hard konnte er die Vorarlberger 2003 zum ersten Meistertitel führen, ehe er 2007 nach Erlangen zurückkehrte. In seiner achtjährigen Amtszeit bei den Mittelfranken feierte Bergemann 2014 den Aufstieg in die deutsche Handball-Bundesliga. Im Jänner 2016 übernahm der Sportlehrer den abstiegsgefährdeten HBW Balingen-Weilstetten und konnte den Bundesliga-Verbleib sichern.

Gutes Verhältnis mit Schwaz

Ausschlaggebend für die Verpflichtung war letztlich auch das gute Verhältnis zwischen Frank Bergemann und dem sportlichen Leiter von Handball Tirol, Thomas Lintner. „Ich kenne und schätze Frank seit seiner Zeit in Österreich. Der Kontakt ist nie abgerissen. Wir haben uns über die Jahre immer wieder einmal ausgetauscht. Wir sind sehr froh, dass wir Frank für unseren Verein und die Aufgabe begeistern konnten“, sagte Lintner.

Bergemann, der am Freitag das erste Training leiten wird, habe das Projekt Handball Tirol mit Interesse verfolgt: „Diese Aufgabe ist spannend und reizvoll. Ich freue mich darauf. Die Mannschaft hat einiges an Potenzial, wir werden gemeinsam daran arbeiten, dieses regelmäßig auszuschöpfen und aufs Spielfeld zu bringen“, erklärte der Deutsche. (ben)