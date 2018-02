Von Manuel Lutz

Inzing – „Eine gute Frage, was wir im Moment richtig machen“, meinte die Obfrau der SU inzingvolley, Christiane Ladner, nach dem klaren 3:1 (10, -23, 19, 20)-Sieg ihrer Volleyballerinnen gegen die Volleys Brückl am Freitagabend mit einem Lachen.

Aufgrund des Abgangs zahlreicher Stammspielerinnen war die Vorgabe der Obfrau an das neu formierte Team vor der Saison eigentlich der Klassenerhalt – nun führen die Oberländerinnen die Tabelle in der Meisterrunde der zweiten Volleyballliga an. Das Märchen geht damit weiter. Das Erfolgskonzept? „Die Spielerinnen sind aus dem eigenen Verein und sehr gut ausgebildet. Das ganze Nachwuchskonzept in Inzing ist super“, kennt Trainer Roland Gattermayr den Schlüssel zum Erfolg.

Kapitänin Anna Lamp­recht, die neben Sarah Kastner als einzige Spielerin der letztjährigen Grundaufstellung erhalten blieb, führt aus: „Wir sind meistens nur acht Spielerinnen, wir helfen und stärken uns gegenseitig.“ An den möglichen Aufstieg denkt man (noch) nicht. „Wir lassen es uns offen“, so Ladner.