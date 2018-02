Hohenems – Im ersten Finalspiel der Eishockey-Eliteliga verlor Kufstein gestern auswärts in Hohenems klar mit 2:7.

Die Tiroler, die im Grunddurchgang drei von vier Matches gegen Hohen­ems für sich entscheiden hatten können und mit drei Siegen in Folge Kundl im Halbfinale besiegt hatten, traten im Ländle forsch auf und gingen folgerichtig schnell durch Schwarzmayr in Führung (5.). Hohenems, das im Halbfinale Silz eliminiert hatte, zeigte sich aber unbeeindruckt und schlug zurück: Im zweiten Drittel klingelte es gleich dreimal im Kufsteiner Tor.

Eder brachte die Drachen zurück ins Spiel (43.), doch die heimstarken Gastgeber zogen erneut davon. Durch den 7:2-Heimsieg gingen die Vorarlberger in der „Best-of-five-Serien“ mit 1:0 in Führung. (a.m.)