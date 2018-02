In der Elite­liga brennt am Dienstag (19.30 Uhr) wieder das Final-Eis, wenn Kufstein den SC Hohen­ems empfängt. Dabei müssen die Drachen in der Best-of-five-Serie eine Antwort auf die 2:7-Auftaktpleite finden. Doch die Niederlage in Vorarlberg macht die Festungsstädter nicht nervös, schließlich hatte man schon im Halbfinale gegen Kundl im ersten Spiel ein 3:8 geschluckt, um die Serie gegen den Erzrivalen doch noch zu drehen. Die Kufsteiner sind richtige Comeback-Spezialisten. „Ich bin überzeugt, dass wir heute gewinnen", gibt sich auch Obmann Gerhard Wilhelm selbstsicher. (TT)